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Швеция надеется на поддержку Россией своих планов при председательстве в ОБСЕ

Глава шведского МИД Анн Линде также добавила, что у 74% населения России позитивный образ Швеции и назвала такие результаты "потрясающими"

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Россия играет ключевую роль в функционировании международного сотрудничества в рамках ОБСЕ, и Швеция надеется на поддержку РФ своих планов в качестве председателя организации в 2021 году. Об этом заявила журналистам министр иностранных дел Швеции Анн Линде во вторник по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Швеция будет председательствовать в ОБСЕ в 2021 году, и это роль, которой мы придаем очень большое значение. Я проинформировала министра Лаврова о нашем планировании на предстоящее председательство, и мы ожидаем поддержку с российской стороны для его осуществления, - сказала она. - Организация выполняет важную задачу, являясь передовым форумом для обсуждения вопросов политики безопасности в Европе, и очевидно, что Россия играет ключевую роль в том, чтобы это сотрудничество функционировало".

Глава МИД Швеции также отметила, что Стокгольм приветствует расширение контактов между шведским и российским народами.

"Правительство Швеции хочет развивать контакты между шведами и россиянами. Я знаю, что многие шведы интересуются Россией и хотели бы узнать больше о нашем народе-соседе, и мы поощряем это стремление. Проведенный опрос общественного мнения показал, что у 74% населения России позитивный образ Швеции. Это потрясающие цифры", - добавила она.

Прозрачность военных учений

Линде также заявила, что транспарентность военных учений в Балтийском море могла бы способствовать повышению уровня доверия в регионе.

"Мы обсуждали среди прочего, какие могут быть приняты меры по повышению уровня доверия в нашем регионе, которые могут включать в себя, в частности, прозрачность и открытость касательно наших военных учений", - сказала глава шведского дипведомства.

Как отметила Линде, правительство королевства, констатируя ухудшение ситуации с безопасностью в Балтийском море, частично связывает это с наращиванием Россией вооружений в данном регионе. "(В связи с этим) мы также увеличиваем ассигнования на нашу оборону. Но это не противоречит тому, что Швеция хочет иметь хорошие, доверительные отношения с Россией, которая является нашим большим соседом", - указала министр.

В новость были внесены изменения (19:24 мск) — обновлена информация по тексту.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичШвецияРоссия
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