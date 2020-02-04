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Трамп не исключает, что демократы будут винить РФ в скандале с подсчетом голосов в Айове

Президент США также напомнил о своей победе на партсобраниях республиканцев

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в шутку поинтересовался, когда представители Демократической партии обвинят Россию в проблемах с подсчетом голосов по итогам собраний партийных активистов в штате Айова. Соответствующую запись глава Белого дома разместил во вторник на своей странице в Twitter.

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"Когда же демократы начнут обвинять Россию вместо того, чтобы [признать] собственную некомпетентность из-за провала на голосовании, который произошел в Айове?" - написал Трамп. "Демократы в Айове провалились, а республиканцы нет. У меня самое большое число голосов за всю историю этого великого штата", - добавил он.

Как сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на руководителя организации Демократической партии в штате Айова Троя Прайса, сотрудники аппарата партии обнаружили и устранили проблему, помешавшую в ночь на 4 февраля огласить итоги собраний партийных активистов по выдвижению делегатов на национальный съезд.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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