Трамп не исключает, что демократы будут винить РФ в скандале с подсчетом голосов в Айове

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в шутку поинтересовался, когда представители Демократической партии обвинят Россию в проблемах с подсчетом голосов по итогам собраний партийных активистов в штате Айова. Соответствующую запись глава Белого дома разместил во вторник на своей странице в Twitter .

"Когда же демократы начнут обвинять Россию вместо того, чтобы [признать] собственную некомпетентность из-за провала на голосовании, который произошел в Айове?" - написал Трамп. "Демократы в Айове провалились, а республиканцы нет. У меня самое большое число голосов за всю историю этого великого штата", - добавил он.

Как сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на руководителя организации Демократической партии в штате Айова Троя Прайса, сотрудники аппарата партии обнаружили и устранили проблему, помешавшую в ночь на 4 февраля огласить итоги собраний партийных активистов по выдвижению делегатов на национальный съезд.