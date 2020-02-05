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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Помпео обсудил с главой МАГАТЭ деятельность организации в Иране

Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран будет продолжать сотрудничать с МАГАТЭ в том случае, если не "будет новых обстоятельств"

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси мониториговую деятельность организации в Иране. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении пресс-службы Госдепартамента.

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"Госсекретарь Помпео и генеральный директор Гросси обсудили мониторинговую деятельность МАГАТЭ в Иране, ядерную безопасность, а также важность МАГАТЭ для интересов США в сфере безопасности. Госсекретарь и генеральный директор договорились оставаться в тесном контакте по беспокоящим вопросам в ядерной сфере", - сообщается в документе.

В понедельник президент Ирана Хасан Роухани на встрече с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем заявил, что Тегеран будет продолжать сотрудничать с МАГАТЭ в том случае, если не "будет новых обстоятельств". По его словам, "огорчает тот факт, что Европа не смогла выполнить своих обязательств в рамках соглашения".

19 января председатель Меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани заявил, что Тегеран может серьезно изменить свои отношения с МАГАТЭ, если европейские страны будут "принимать несправедливые меры при использовании" Механизма урегулирования споров в рамках реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Теги
СШАИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаПомпео, Майкл (Майк)Гросси, Рафаэль
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