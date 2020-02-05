Атамбаев отказался знакомиться с делом о беспорядках в селе Кой-Таш

БИШКЕК, 5 февраля. /ТАСС/. Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отказался изучать уголовное дело, связанное с произошедшими в августе прошлого года в селе Кой-Таш Чуйской области массовыми беспорядками, в ходе которых он был задержан. Об этом ТАСС сообщил в среду адвокат бывшего главы государства Замир Жоошев.

"Президент отказался знакомиться с материалами данного уголовного дела", - сказал он. По его словам, объем дела составляет около 80 томов. Осенью прошлого года Атамбаев объявил незаконными возбужденные в отношении него уголовные дела и по этой причине отказался принимать участие в любых следственных мероприятиях.

Обвиняемыми по делу о событиях в селе Кой-Таш, помимо Атамбаева, проходят почти 20 человек, в том числе несколько депутатов национального парламента и экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов.

Лишенный парламентом неприкосновенности Атамбаев был задержан 8 августа в своей резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области в ходе продолжавшейся почти сутки спецоперации. Сторонники бывшего главы государства, который неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес, оказали сопротивление, в ходе операции погиб один сотрудник спецназа. За время противостояния за медицинской помощью обратились более 100 человек, в том числе сотрудники милиции. Экс-президент был доставлен в СИЗО ГКНБ, где он находится до сих пор.

Бывшему президенту вручено уведомление в подозрении в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, организации массовых беспорядков, организации убийства, организации покушения на убийство, организации захвата заложников, коррупции при незаконном освобождении из заключения криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконной сделке со зданием промышленной группы "Форум" в Бишкеке и незаконном получении земельных участков в селе Кой-Таш, а также в Иссык-Кульской области.