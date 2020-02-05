Санкции против Ирана, борьба со СПИДом, флаг на Марсе. Главное из послания Трампа

Американский лидер говорил о международных отношениях, космосе, здравоохранении и экономике. Приводим основные тезисы из его высказываний.

Внешняя политика

Иран должен отказаться от попыток получить ядерное оружие, прекратить распространять террор, смерть и разрушения. Если это произойдет, то Вашингтон может в кратчайшие сроки отменить санкции против Тегерана и помочь ему с экономикой.

Убитый генерал Касем Сулеймани "был самым безжалостным мясником иранского режима". Будучи "главным в мире террористом", он виновен в убийствах и ранениях тысяч военнослужащих в Ираке, а также "бесчисленных мужчин, женщин и детей".

Халифат "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) уничтожен на 100%, а его лидер и основатель — "кровожадный убийца аль-Багдади" — мертв.

США работают над выводом войск из Афганистана, так как пора "положить конец самой продолжительной войне Америки". Решимость военных США позволила добиться невероятного прогресса в этой стране, и мирные переговоры продолжаются.

Мировому сообществу нужны творческие подходы для преодоления палестино-израильского конфликта. Миллионам молодых людей в регионе необходим шанс на более светлое будущее.

США стремятся к "восстановлению демократии" в Венесуэле, Никарагуа и на Кубе. "Тирания Мадуро будет разрушена и сломлена", так как Вашингтон возглавляет дипломатическую коалицию из 59 государств, направленную против "социалистического диктатора".

Экономика

Китай пользовался Соединенными Штатами на протяжении десятилетий, но заключение первой фазы торгового соглашения положило этому конец. Теперь отношения двух стран стали лучшими за всю историю их существования.

Годы экономического упадка закончились. Армия США полностью перестроена, границы защищены, а семьи процветают.

Политика Трампа и его администрации привела к "буму экономики синих воротничков". В стране было создано 7 млн новых рабочих мест, уровень безработицы является "самым низким, чем при любой администрации в истории страны", а показатели фондового рынка выросли более чем на 70%.

Внутренняя политика