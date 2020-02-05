Санкции против Ирана, борьба со СПИДом, флаг на Марсе. Главное из послания Трампа

Американский лидер говорил о международных отношениях, космосе, здравоохранении и экономике. Приводим основные тезисы из его высказываний.
Внешняя политика
- Иран должен отказаться от попыток получить ядерное оружие, прекратить распространять террор, смерть и разрушения. Если это произойдет, то Вашингтон может в кратчайшие сроки отменить санкции против Тегерана и помочь ему с экономикой.
- Убитый генерал Касем Сулеймани "был самым безжалостным мясником иранского режима". Будучи "главным в мире террористом", он виновен в убийствах и ранениях тысяч военнослужащих в Ираке, а также "бесчисленных мужчин, женщин и детей".
- Халифат "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) уничтожен на 100%, а его лидер и основатель — "кровожадный убийца аль-Багдади" — мертв.
- США работают над выводом войск из Афганистана, так как пора "положить конец самой продолжительной войне Америки". Решимость военных США позволила добиться невероятного прогресса в этой стране, и мирные переговоры продолжаются.
- Мировому сообществу нужны творческие подходы для преодоления палестино-израильского конфликта. Миллионам молодых людей в регионе необходим шанс на более светлое будущее.
- США стремятся к "восстановлению демократии" в Венесуэле, Никарагуа и на Кубе. "Тирания Мадуро будет разрушена и сломлена", так как Вашингтон возглавляет дипломатическую коалицию из 59 государств, направленную против "социалистического диктатора".
Экономика
- Китай пользовался Соединенными Штатами на протяжении десятилетий, но заключение первой фазы торгового соглашения положило этому конец. Теперь отношения двух стран стали лучшими за всю историю их существования.
- Годы экономического упадка закончились. Армия США полностью перестроена, границы защищены, а семьи процветают.
- Политика Трампа и его администрации привела к "буму экономики синих воротничков". В стране было создано 7 млн новых рабочих мест, уровень безработицы является "самым низким, чем при любой администрации в истории страны", а показатели фондового рынка выросли более чем на 70%.
Внутренняя политика
- К концу десятилетия США победят эпидемию СПИДа в стране. Американские врачи совершенствуют систему здравоохранения, а также ищут новые лекарства для лечения рака у детей.
- Администрация Дональда Трампа не позволит "социализму разрушить американское здравоохранение".
- Власти США делают все необходимое для защиты граждан от коронавируса. Американские специалисты тесно сотрудничают с китайскими властями и координируют свои действия.
- Соединенные Штаты станут первой страной, которая высадит женщину-астронавта на поверхность Луны, а также установит свой флаг на Марсе. Это произойдет, если Конгресс полностью профинансирует космическую программу Artemis.