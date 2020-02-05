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В Раде предложили отказать в пенсии жителям Донбасса с пророссийскими взглядами

В связи с этим в партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявили, что нынешняя украинская власть "не заслуживает ни уважения, ни доброго слова"

КИЕВ, 5 февраля. /ТАСС/. Депутат Верховной рады от фракции президентской партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая при обсуждении законопроекта об упрощении выплат пенсий жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в среду выразила свое несогласие с этой инициативой, сославшись на то, что эти люди могут придерживаться пророссийских взглядов.

"Я категорически против этого закона. Я переселенка. У нас огромное количество переселенцев, которые практически ничего не получили от государства, а мы сейчас будем выплачивать пенсии пенсионерам, которые остались на оккупированных территориях. Кто будет определять, какие взгляды у этих пенсионеров, поддерживают они Россию или нет?" - заявила она в зале парламента.

Заявление Богуцкой в короткий срок стало широко обсуждаемым в социальных сетях, а также среди политиков и в СМИ. Один из украинских телеканалов запустил в прямом эфире интерактивный опрос о том, правильно ли выплачивать пенсии жителям Донбасса в зависимости от уровня их патриотизма. Депутат Рады от фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олег Волошин резко раскритиковал Богуцкую. На своей странице в Facebook парламентарий назвал ее позицию "фашизмом", добавив, что нынешняя украинская власть "не заслуживает ни уважения, ни доброго слова".

Рада провалила инициативу о пенсиях

В среду Верховная рада не приняла ни одного из двух законопроектов об упрощении процедуры выплаты пенсий жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Первый законопроект на эту тему, инициированный депутатами фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", не прошел, так как не набрал достаточного количества голосов. Второй, предложенный депутатами от "Слуги народа", также не прошедший голосование, было решено направить на доработку.

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины о реализации права на пенсию", отправленный на доработку, ранее был рекомендован профильным комитетом парламента. Согласно пояснительной записке к документу, он предлагает упростить порядок получения пенсий для тех, кто остался проживать на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В частности, принятие документа позволило бы жителям неподконтрольных территорий получать пенсии без справки переселенца, а также через посредника при наличии заверенного нотариусом документа. Инициатива должна была урегулировать и другие связанные с выплатами пенсий бюрократические процедуры.

Выплаты украинских пенсий в Донбассе

Выплаты пенсий и социальных пособий жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса были прекращены постановлением кабинета министров Украины от 7 ноября 2014 года. В документе отмечалось, что выплаты должны быть восстановлены после возвращения регионов под контроль украинской власти. В октябре 2015 года первая палата Высшего административного суда Украины вынесла решение о выплате пенсий, зарплат и соцпособий жителям Донецкой и Луганской народных республик. Однако Министерство социальной политики Украины заявило, что Киев не будет сотрудничать с ЛНР и ДНР по этим выплатам.

Пенсионеры, проживающие в ДНР и ЛНР, могут получать выплаты только на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Согласно правилам, введенным в 2016 году, для оформления выплат, кроме обязательного пересечения линии разграничения каждые два месяца, необходимо предоставить украинской стороне большое количество справок и документов, в том числе справку переселенца. Ее можно получить только при оформлении новой регистрации по месту пребывания на территории Украины.

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