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В США заявили, что их стратегия в Латинской Америке является возрождением "доктрины Монро"

В Вашингтоне отметили, что США останутся и должны остаться предпочтительным партнером в Западном полушарии

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Стратегия президента США Дональда Трампа в Латинской Америке является в своем роде возрождением "доктрины Монро". Об этом заявил в среду на телефонном брифинге для журналистов представитель американской администрации высокого ранга.

"У нас есть реальная возможность для того, чтобы это [Латинская Америка] был первый полностью демократический регион, полностью демократическое полушарие впервые в истории человечества", - сказал он. "Доктрина Трампа является возрождением доктрины Монро в том смысле, что мы посылаем сигнал внешним игрокам, находящимся вне нашего континента, что США останутся и должны остаться предпочтительным партнером в Западном полушарии. Мы часть этого региона, мы здесь лидеры", - заявил представитель вашингтонской администрации.

"Мы считаем, что разделяем принципы и ценности с нашими соседями, а эти игроки, находящиеся вне континента, такие как Россия и Китай, в том числе через поддерживаемые ими страны, такие как Куба и другие, подрывают эти ценности и принципы", - утверждал ведущий брифинга.

"Доктрина Монро" была сформулирована в США в начале XIX века. В ее основе лежала идея о недопустимости вовлечения стран Западного полушария в конфликты европейских государств, однако на практике она часто служила для оправдания лидерства США в регионе, вмешательства одних наций во внутренние дела других и экспансионизма.

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