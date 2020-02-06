{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Процедура импичмента Трампа

Пелоси обвинила сенаторов-республиканцев в предательстве конституции США

Спикер Палаты представителей Конгресса США назвала Дональда Трампа угрозой для демократии страны
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси AP Photo/J. Scott Applewhite
Описание
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси
© AP Photo/J. Scott Applewhite

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ, от штата Калифорния) обвинила сенаторов-республиканцев в предательстве американской конституции, а президента Дональда Трампа назвала угрозой для демократии страны. Соответствующее заявление размещено в среду на сайте Пелоси после того, как верхняя палата законодательного органа США оправдала американского лидера по обеим статьям обвинения в рамках процедуры импичмента.

На эту тему

"К сожалению, из-за предательства конституции США контролируемым республиканцами Сенатом президент по-прежнему продолжает быть угрозой для американской демократии, настаивая на том, что он стоит выше закона и может искажать результаты выборов, если он этого хочет", - сказано в заявлении спикера.

"Сегодня президент и контролируемый республиканцами Сенат сделали нормой беззаконие и отвергли систему сдержек и противовесов, заложенную в нашей конституции", - добавила Пелоси.

Для признания главы государства виновным в злоупотреблении властью и создании препятствий деятельности Конгресса сенаторам требовалось набрать не менее двух третей голосов (67 мандатов). Однако этого не произошло в ходе двух голосований по итогам прошедшего в верхней палате судебного процесса. Решение Сената обжалованию не подлежит. Против первой статьи обвинения высказались 52 сенатора, за - 48. Против второй - 53 законодателя, за - 47.

Теги
СШАПроцедура импичмента Трампа
Реклама на ТАСС
Белый дом обвинил демократов в попытке повлиять на ход выборов за счет импичмента
Ранее с аналогичным обвинением выступил штаб президента США Дональда Трампа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС