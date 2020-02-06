Пелоси обвинила сенаторов-республиканцев в предательстве конституции США

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ, от штата Калифорния) обвинила сенаторов-республиканцев в предательстве американской конституции, а президента Дональда Трампа назвала угрозой для демократии страны. Соответствующее заявление размещено в среду на сайте Пелоси после того, как верхняя палата законодательного органа США оправдала американского лидера по обеим статьям обвинения в рамках процедуры импичмента.

"К сожалению, из-за предательства конституции США контролируемым республиканцами Сенатом президент по-прежнему продолжает быть угрозой для американской демократии, настаивая на том, что он стоит выше закона и может искажать результаты выборов, если он этого хочет", - сказано в заявлении спикера.

"Сегодня президент и контролируемый республиканцами Сенат сделали нормой беззаконие и отвергли систему сдержек и противовесов, заложенную в нашей конституции", - добавила Пелоси.

Для признания главы государства виновным в злоупотреблении властью и создании препятствий деятельности Конгресса сенаторам требовалось набрать не менее двух третей голосов (67 мандатов). Однако этого не произошло в ходе двух голосований по итогам прошедшего в верхней палате судебного процесса. Решение Сената обжалованию не подлежит. Против первой статьи обвинения высказались 52 сенатора, за - 48. Против второй - 53 законодателя, за - 47.