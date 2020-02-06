Трамп принял в Белом доме Гуайдо

"Президент Дональд Трамп приветствовал в Белом доме Хуана Гуайдо, - говорится в сообщении. - США продолжат работать с партнерами в регионе с целью противостояния незаконной диктатуре в Венесуэле и будут поддерживать народ Венесуэлы для достижения демократического будущего и процветания". Текст сопровождают фотографии со встречи Трампа и Гуайдо в резиденции американского лидера.

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп встретился в американской столице с лидером оппозиции Венесуэлы Хуаном Гуайдо. Информация об этом размещена в среду на странице Белого дома в Twitter.

Гуайдо во вторник был также приглашен на выступление Трампа перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США с ежегодным посланием "О положении страны". Лидер венесуэльской оппозиции сидел недалеко от супруги Трампа Меланьи. Во время своей речи президент сообщил, что Гуайдо присутствует в зале, назвав его "настоящим и легитимным президентом Венесуэлы". Он также заявил, что Соединенные Штаты поддерживают стремление к "восстановлению демократии" в Венесуэле, Никарагуа и на Кубе.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.