В ПА ОБСЕ не исключают возможности перехода на электронную систему голосования

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /Корр. ТАСС Дарья Ряжских/. Председатель Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) Георгий Церетели считает "теоретически возможным" переход к электронной системе голосования, однако отмечает наличие ряда сложностей, связанных с этим вопросом.

"Теоретически это возможно. Однако нужно понимать, что это не совсем парламент, это парламентская ассоциация, мы не смогли бы применить все технические средства, которые есть в парламентах [наших стран]", - заявил он в среду в интервью корреспонденту ТАСС после своего выступления на слушаниях в действующей при Конгрессе США двухпартийной Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе.

"Конечно, иногда [у нас] не такие строгие правила присутствия или голосования. Это другой тип организации. Посмотрим, как улучшить процесс, даже с технической точки зрения. Теоретически это возможно, но поскольку мы перемещаемся из одного места в другое <...>, наши сессии проходят не в одной стране. [Говоря] реалистично, было бы сложно создать одну универсальную систему голосования, которая могла бы быть и электронной", - продолжил он. "Однако посмотрим. Сейчас технологии настолько развиты, все так быстро меняется, что, возможно, голосовать можно будет с телефона в ближайшие годы. Я не знаю", - добавил Церетели.

Член делегации РФ, присутствовавшей на осенней сессии ПА ОБСЕ, депутат Госдумы Николай Рыжак заявил ранее ТАСС, что ассамблея может обсудить на зимней сессии в Вене в феврале 2020 года внесение в свой регламент поправок, касающихся перехода к электронной системе голосования. Рыжак уточнил, что "изменения будут касаться подсчета голосов", введения электронной системы, которая применяется в Парламентской ассамблее Совета Европы. Депутат заметил, что сейчас ПА ОБСЕ может принять одностороннюю резолюцию с обвинениями в адрес конкретной страны без квалифицированного большинства.

В начале июля прошлого года ПА ОБСЕ на заседании в Люксембурге приняла итоговую декларацию, включив в нее ряд антироссийских положений касательно воссоединения Крыма с РФ и признания независимости Северной Осетии и Абхазии, причем сделано это было при отсутствии кворума. Российская делегация тогда заявила о непризнании декларации.