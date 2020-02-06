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Зеленский пообещал, что досрочных выборов Рады не будет

Депутаты от "Слуги народа" передают, что, по мнению украинского лидера, в этом нет смысла

КИЕВ, 6 февраля. /ТАСС/. Президент Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" в Верховной раде, которая состоялась в четверг утром, заявил, что не будет распускать парламент.

"На заседании фракции Зеленский успокаивал "Слуг народа" касательно сокращения депутатов с 450 до 300. Президент уверял фракцию, что сокращение депутатов делается не под досрочные выборы", - пишет в четверг издание "Украинская правда" со ссылкой на депутатов от "Слуги народа".

По словам депутатов, "Зеленский прямым текстом сказал, что не собирается распускать Раду - мол, в этом нет смысла, так как в следующем парламенте "Слуги народа" уже не смогут самостоятельно сформировать большинство".

4 февраля Верховная рада предварительно одобрила законопроект об уменьшении конституционного состава парламента с 450 до 300 депутатов и закреплении пропорциональной избирательной системы (по партийным спискам). Многие эксперты предположили, что это может стать поводом для роспуска Рады и досрочных выборов, если парламент выйдет из под контроля Зеленского. Ранее президент то ли шутя, то ли всерьез неоднократно заявлял, что у него уже есть "опыт роспуска Рады" и он может прибегнуть к этому еще раз.

Зеленский 21 мая 2019 года распустил Раду и назначил досрочные выборы на 21 июля. Главным аргументом для роспуска Рады новый президент назвал крайне низкое доверие граждан Украины к парламенту. В результате досрочных выборов его партия "Слуга народа" сформировала в Раде большинство.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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