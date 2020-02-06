Al Jazeera: турецкие силы обстреляли позиции сирийских войск близ города Саракиба в Идлибе

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Отряды турецкой армии, сосредоточенные в приграничной зоне на севере Сирии, обстреляли позиции сирийской армии, дислоцированные близ города Саракиба в провинции Идлиб. Об этом в четверг сообщил телеканал Al Jazeera.

По его информации, турецкие силы, расположенные под Саракибом, подвергли обстрелу подразделения сирийской армии в населенном пункте Нейраб на севере того же города.