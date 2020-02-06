{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

Al Jazeera: турецкие силы обстреляли позиции сирийских войск близ города Саракиба в Идлибе

По информации телеканала, турецкие силы подвергли обстрелу подразделения сирийской армии в населенном пункте Нейраб
На эту тему

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Отряды турецкой армии, сосредоточенные в приграничной зоне на севере Сирии, обстреляли позиции сирийской армии, дислоцированные близ города Саракиба в провинции Идлиб. Об этом в четверг сообщил телеканал Al Jazeera.

По его информации, турецкие силы, расположенные под Саракибом, подвергли обстрелу подразделения сирийской армии в населенном пункте Нейраб на севере того же города.

Теги
СирияТурцияКризис в Сирии
Реклама на ТАСС
Премьер Испании и лидер Каталонии договорились о начале диалога между правительствами
Переговоры запланированы на февраль 2020 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС