Al Jazeera: турецкие силы обстреляли позиции сирийских войск близ города Саракиба в Идлибе

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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Отряды турецкой армии, сосредоточенные в приграничной зоне на севере Сирии, обстреляли позиции сирийской армии, дислоцированные близ города Саракиба в провинции Идлиб. Об этом в четверг сообщил телеканал Al Jazeera.
По его информации, турецкие силы, расположенные под Саракибом, подвергли обстрелу подразделения сирийской армии в населенном пункте Нейраб на севере того же города.