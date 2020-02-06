Спецкомитет Сената Конгресса США обнародовал новую часть доклада о вмешательстве в выборы

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Специальный комитет по разведке Сената Конгресса США обнародовал в четверг третью часть своего доклада, подготовленного по итогам расследования обстоятельств предполагаемого иностранного вмешательства в ход американских президентских выборов 2016 года. Текст документа был размещен на сайте комитета.

В нем содержится очередная порция утверждений относительно приписываемых Москве попыток повлиять на избирательный процесс в США и ответных действий американских властей.

Так, согласно оценке комитета, "правительство США не было хорошо подготовлено к тому, чтобы противостоять действиям России, направленным на вмешательство в выборы, посредством широкого спектра готовых решений". "Комитет выяснил, что администрация была ограничена в своем ответе", - говорится в документе. По мнению сенаторов, это было следствием того, что власти боялись публично говорить об иностранном вмешательстве, опасаясь подорвать доверие к самому институту выборов. Кроме того, у них не было достаточно информации о происходящем, чтобы принимать правильные решения.

По утверждению авторов доклада, США предупреждали РФ о недопустимости вмешательства в выборы, однако эти предупреждения "могли сдержать, а могли и не сдержать действия Москвы". "Представители администрации высокого ранга говорили комитету, что, согласно их оценке, предупреждения с их стороны в адрес России перед началом выборов достигли желаемого результата, и Россия почти не предпринимала или вообще не предпринимала никаких дополнительных действий после того, как эти предупреждения были доведены до них. Однако теперь стало ясно, что по крайней мере некоторые аспекты деятельности России продолжались и осенью 2016 года, а также после выборов", - утверждают американские законодатели.

Сенаторы в связи с этим рекомендуют исполнительной ветви власти "быть готовой к новым атакам на выборы в США в условиях крайне политизированной атмосферы, будь то со стороны России или кого-либо другого".

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года в качестве спецпрокурора бывший глава ФБР США Роберт Мюллер. 18 апреля Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что расследование не выявило сговора выигравшего выборы Дональда Трампа с Россией. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.