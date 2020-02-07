СМИ: Си Цзиньпин обсудил с Трампом борьбу с коронавирусом

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу утром обсудил с президентом США Дональдом Трампом меры по борьбе с пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

"Правительство и народ КНР предпринимают все возможные усилия для борьбы с коронавирусом", - приводит телеканал слова китайского лидера.

Как подчеркнул Си Цзиньпин, Пекин задействовал все имеющиеся в его распоряжении ресурсы для того, чтобы максимально быстро реагировать на распространение коронавируса. Он уточнил, что для подавления вспышки "предпринимаются максимально решительные шаги".

Мощная вспышка пневмонии не способна затормозить экономическое развитие Китая, заявил Си Цзиньпин. "Долгосрочная тенденция успешного экономического развития Китая не может измениться", - приводит его слова телевидение.

Как он отметил, предпринятые правительством КНР меры по борьбе с пневмонией уже приносят очевидные положительные результаты. "Мы абсолютно уверены, что победим вирус. У нас для этого все есть", - подытожил китайский лидер.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 24 государствах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число инфицированных пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 31,1 тыс. человек, погибли 636 жителей, выздоровели уже более 1,5 тыс. человек.