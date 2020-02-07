Бывший конгрессмен-республиканец Уолш вышел из президентской гонки в США

ТАСС, 7 февраля. Бывший член Палаты представителей Конгресса США от штата Иллинойс Уильям Джозеф Уолш в пятницу отказался от дальнейшего участия в борьбе за пост президента США в качестве претендента от Республиканской партии.

"Я прекращаю участвовать в президентской гонке, - заявил Уолш в интервью телекомпании CNN. - Это не партия, это культ. Он [действующий президент США республиканец Дональд Трамп] не может проиграть на первичных выборах, поэтому нет причин, по которым я или любой другой кандидат должен продолжить борьбу".

Уолш объявил о выходе из президентской гонки вскоре после состоявшихся в штате Айова первых в текущем избирательном цикле партсобраний республиканцев. Согласно данным по итогам подсчета всех голосов, Трампа поддержали 97,15% однопартийцев. Уолш и бывший губернатор штата Массачусетс Уильям Флойд Уэлд, также добивающийся выдвижения кандидатом в президенты США от республиканцев, набрали чуть более 1% голосов каждый. Участие в голосовании приняли более 32 тыс. человек.

Победа Трампа в Айове была ожидаемой, в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии он является безоговорочным лидером.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.