Зеленский попросил Конте закрыть офисы республик Донбасса в городах Италии

КИЕВ, 7 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Рим обсудил с итальянским премьером Джузеппе Конте закрытие офисов республик Донбасса и возвращение на родину бойца украинской Нацгвардии Виталия Маркива, отбывающего срок в Италии. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба офиса президента Украины

"Зеленский во время встречи с Конте обсудил общеполитические вопросы, в частности, закрытие офисов ДНР и ЛНР (Донецкой и Луганской народных республик)", - отметили в президентском офисе.

"Я обратился к премьер-министру с тем, чтобы были закрыты незаконные офисы ДНР и ЛНР, которые открылись в нескольких городах Италии", - сказал, в частности, Зеленский.

Кроме того, стороны обсудили дело бойца Нацгвардии Украины Виталия Маркива, заключенного в Италии.

"Я понимаю, что премьер-министр не может влиять на итальянский суд", - сказал Зеленский и добавил, что рассказал премьеру детали произошедшего с Маркивым, которые, по словам президента, указывают на его невиновность.

Дело Маркива

Виталий Маркив - единственный обвиняемый в убийстве журналистов Андреа Роккелли и Андрея Миронова, которые погибли в результате минометного обстрела в районе села Андреевка (Донецкая область) 24 мая 2014 года. Он был арестован в Италии 30 июня 2017 года, когда приехал навестить живущую на Апеннинах мать. В прошлом году Маркив был приговорен судом Италии к 24 годам тюрьмы. После этого Зеленский поручил Министерству иностранных дел и Генеральной прокуратуре заняться возвращением на родину осужденного украинца.

Офисы в Италии

В 2016 года в Турине было открыто представительство ДНР в Турине, а в феврале прошлого года было открыт офис и в Вероне. Они действуют в качестве общественных центров, цель которых - "распространение правдивой информации о том, что происходит в Донбассе, которая по-прежнему замалчивается официальными СМИ". Подобные центры действуют и в ряде других стран Европы. Киев неоднократно призывал к их закрытию, несмотря на то, что центры донбасских республик действуют как общественные организации и не имеют аккредитации в качестве диппредставительств.