Трамп считает, что Пелоси нарушила закон, разорвав текст его речи

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси преступила закон, разорвав текст ежегодного обращения американского президента Дональда Трампа "О положении страны". Такое мнение американский лидер выразил в пятницу в беседе с журналистами в Белом доме перед отъездом в штат Северная Каролина.

"Я подумал, что она поступила ужасно, разорвав речь. Прежде всего, это официальный документ, не разрешается [его уничтожать]. Содеянное ею незаконно. Она нарушила закон", - утверждал Трамп.

Глава американской администрации имел в виду эпизод, произошедший 4 февраля по завершении его выступления перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса. Пелоси, представляющая Демократическую партию, демонстративно разорвала по окончании этой речи республиканца Трампа ее текст. Копия этого документа была по традиции передана спикеру нижней палаты Конгресса президентом перед началом выступления. "Мне кажется, это было очень неуважительно по отношению к институту, к стране", - отметил Трамп, комментируя жест Пелоси.

Он не дал прямого ответа на вопрос, возможно ли теперь, с его точки зрения, конструктивное сотрудничество со спикером Палаты представителей и Демократической партией в целом. "Та сторона демонстрирует большую злобу. Они с ума посходили, совершенно посходили. Жаль. Они не являются конструктивно настроенными людьми", - заявил руководитель вашингтонской администрации.

При этом он поставил демократам новый диагноз - "синдром помешательства на почве Трампа". "Они им страдают. В острой форме. Это проявилось тем самым вечером, когда она разорвала речь", - сказал президент.

Кроме того, он призвал Палату представителей аннулировать результаты декабрьского голосования, в результате которого Трампу были официально предъявлены обвинения в рамках процедуры импичмента. Этот шаг необходимо сделать в связи с тем, что Сенат 5 января оправдал президента, и поскольку обвинения беспочвенны, убежден Трамп. "Им (членам нижней палаты Конгресса - прим. ТАСС) следует [так поступить], поскольку это (процедура импичмента - прим. ТАСС) было надувательством. Это было полным политическим надувательством", - считает Трамп.