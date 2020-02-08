Досрочные выборы в Ирландии обещают кардинальную смену политического ландшафта

ДУБЛИН, 8 февраля. /ТАСС/. Досрочные парламентские выборы пройдут в Ирландии в субботу. На фоне в целом благополучной экономической ситуации в стране опросы предвещают существенные изменения расклада политических сил в парламенте нового созыва. Правящая "Фине гэл" во главе с Лео Варадкаром занимает сейчас третье место в рейтинге партий, а выступающая за объединение Ирландии оппозиционная "Шинн фейн" впервые в истории поднялась на первую позицию.

В стране c населением 4,9 млн человек число избирателей составляет около 3,2 млн, а правом голоса обладают граждане начиная с восемнадцатилетнего возраста. На 160 депутатских мандата будут претендовать 531 кандидат от 17 политических партий, из которых 4 политические силы впервые участвуют в парламентских выборах.

Избирательные участки в 39 национальных округах будут работать с 07:00 (10:00 мск) до 22:00 (01:00 воскресенья мск). Накануне официального дня голосования по традиции выборы прошли на 12 "малых островах" у западных берегов Ирландии (графства Донегал, Мэйо и Голуэй). Подсчет голосов начнется в воскресенье в 10.00 (13.00 мск), а предварительные итоги будут известны предположительно в понедельник утром.

Досрочный сценарий

Глава правительства и правящей либерально-консервативной партии "Фине гэл" Лео Варадкар принял решение о досрочных выборах 14 января - незадолго после согласования и ратификации сделки по Brexit между Брюсселем и Лондоном, а также формирования коалиционного правительства в Северной Ирландии при активном посредничестве Дублина. Эти внешние события предоставили "окно возможностей" для смены правительства - в противном случае выборы и сопутствующий им технический период "безвластия" пришлись бы на июнь-июль - крайне важный момент предстоящих переговоров о будущих отношениях ЕС и Великобритании.

Другой расчет Варадкара и его однопартийцев заключался в том, чтобы конвертировать очевидный успех ирландской дипломатии в отстаивании своих интересов, связанных с Brexit и сохранением прозрачной границы на острове, в более прочные электоральные позиции.

Здравоохранение и жилье

После последних выборов 2016 года "Фине гэл", не сумев набрать большинства в парламенте, находится у власти благодаря соглашению "О доверии и поддержке" с оппозиционной правоцентристской "Фианна фойл", а также группой независимых депутатов. Ситуация изменилась в декабре 2019 года, когда ряд парламентариев от оппозиции отказался голосовать в поддержку правящей партии на фоне усугубляющегося кризиса в системе здравоохранения и социального жилья. Министр жилищного строительства, планирования и местного самоуправления Эоган Мерфи с минимальным перевесом в 3 голоса устоял после вынесения оппозицией вотума недоверия.

После рождественских каникул правительству предстоял еще один экзамен - голосование по вотуму недоверия министру здравоохранения Саймону Харрису. В этой ситуации Варадкар предпочел не рисковать и пошел на досрочные выборы.

Запрос на перемены

Уже первые опросы общественного мнения в ходе короткой ирландской предвыборной кампании указали на то, что надежды Варадкара на Brexit-фактор не оправдываются. По данным исследовательской компании Ipsos MRBI ("Ипсос Эм-ар-би-ай"), обнародованным 18 января, "Фине гэл" мог рассчитывать лишь на 23% голосов, "Фианна фойл" получила 25%, а "вечно третья" политическая сила - республиканская "Шинн фейн" - 21%.

Последний же опрос (1 февраля) стал сенсацией: на первой строчке оказались республиканцы (25%), "Фианна фойл" получила 23%, а партия Варадкара откатилась на третью позицию. Далее в рейтинге следуют "зеленые" (8%), Либерал-демократическая партия (4%) и социал-демократы (2%).

Социальная повестка оказалось куда более значимой для ирландского избирателя, чем дипломатическое мастерство уходящего правительства, поясняют эксперты. Рост популярности "Шинн фейн" они связывают с "запросом на перемены", которые многим трудно ассоциировать с "Фине гэл", находящейся у власти уже 9 лет, а также "Фианна фойл", служившей "внешней опорой" правительства.

Коалиционный ребус

Со значительной долей вероятности будущее правительство Ирландии будет коалиционным: предвыборная электоральная арифметика не позволяет ни одной партии рассчитывать на большинство мест в парламенте. Также маловероятно, что "Шинн фейн" удастся впервые в истории республики стать первой партией по числу депутатских мест - в 39 округах республиканцы выдвинули 41 кандидата. Согласно опросам общественного мнения, наиболее вероятный вариант коалиции - "Фианна фойл" и "Шинн фейн" (48%), равные шансы у коалиций "Фианна фойл" и "Фине гэл", "Шинн фейн" и "Фине гэл" (45%).