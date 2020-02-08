{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Досрочные выборы в Ирландии обещают кардинальную смену политического ландшафта

ДУБЛИН, 8 февраля. /ТАСС/. Досрочные парламентские выборы пройдут в Ирландии в субботу. На фоне в целом благополучной экономической ситуации в стране опросы предвещают существенные изменения расклада политических сил в парламенте нового созыва. Правящая "Фине гэл" во главе с Лео Варадкаром занимает сейчас третье место в рейтинге партий, а выступающая за объединение Ирландии оппозиционная "Шинн фейн" впервые в истории поднялась на первую позицию.

В стране c населением 4,9 млн человек число избирателей составляет около 3,2 млн, а правом голоса обладают граждане начиная с восемнадцатилетнего возраста. На 160 депутатских мандата будут претендовать 531 кандидат от 17 политических партий, из которых 4 политические силы впервые участвуют в парламентских выборах.

Избирательные участки в 39 национальных округах будут работать с 07:00 (10:00 мск) до 22:00 (01:00 воскресенья мск). Накануне официального дня голосования по традиции выборы прошли на 12 "малых островах" у западных берегов Ирландии (графства Донегал, Мэйо и Голуэй). Подсчет голосов начнется в воскресенье в 10.00 (13.00 мск), а предварительные итоги будут известны предположительно в понедельник утром.

Досрочный сценарий

Глава правительства и правящей либерально-консервативной партии "Фине гэл" Лео Варадкар принял решение о досрочных выборах 14 января - незадолго после согласования и ратификации сделки по Brexit между Брюсселем и Лондоном, а также формирования коалиционного правительства в Северной Ирландии при активном посредничестве Дублина. Эти внешние события предоставили "окно возможностей" для смены правительства - в противном случае выборы и сопутствующий им технический период "безвластия" пришлись бы на июнь-июль - крайне важный момент предстоящих переговоров о будущих отношениях ЕС и Великобритании.

Другой расчет Варадкара и его однопартийцев заключался в том, чтобы конвертировать очевидный успех ирландской дипломатии в отстаивании своих интересов, связанных с Brexit и сохранением прозрачной границы на острове, в более прочные электоральные позиции.

Здравоохранение и жилье

После последних выборов 2016 года "Фине гэл", не сумев набрать большинства в парламенте, находится у власти благодаря соглашению "О доверии и поддержке" с оппозиционной правоцентристской "Фианна фойл", а также группой независимых депутатов. Ситуация изменилась в декабре 2019 года, когда ряд парламентариев от оппозиции отказался голосовать в поддержку правящей партии на фоне усугубляющегося кризиса в системе здравоохранения и социального жилья. Министр жилищного строительства, планирования и местного самоуправления Эоган Мерфи с минимальным перевесом в 3 голоса устоял после вынесения оппозицией вотума недоверия.

После рождественских каникул правительству предстоял еще один экзамен - голосование по вотуму недоверия министру здравоохранения Саймону Харрису. В этой ситуации Варадкар предпочел не рисковать и пошел на досрочные выборы.

Запрос на перемены

Уже первые опросы общественного мнения в ходе короткой ирландской предвыборной кампании указали на то, что надежды Варадкара на Brexit-фактор не оправдываются. По данным исследовательской компании Ipsos MRBI ("Ипсос Эм-ар-би-ай"), обнародованным 18 января, "Фине гэл" мог рассчитывать лишь на 23% голосов, "Фианна фойл" получила 25%, а "вечно третья" политическая сила - республиканская "Шинн фейн" - 21%.

Последний же опрос (1 февраля) стал сенсацией: на первой строчке оказались республиканцы (25%), "Фианна фойл" получила 23%, а партия Варадкара откатилась на третью позицию. Далее в рейтинге следуют "зеленые" (8%), Либерал-демократическая партия (4%) и социал-демократы (2%).

Социальная повестка оказалось куда более значимой для ирландского избирателя, чем дипломатическое мастерство уходящего правительства, поясняют эксперты. Рост популярности "Шинн фейн" они связывают с "запросом на перемены", которые многим трудно ассоциировать с "Фине гэл", находящейся у власти уже 9 лет, а также "Фианна фойл", служившей "внешней опорой" правительства.

Коалиционный ребус

Со значительной долей вероятности будущее правительство Ирландии будет коалиционным: предвыборная электоральная арифметика не позволяет ни одной партии рассчитывать на большинство мест в парламенте. Также маловероятно, что "Шинн фейн" удастся впервые в истории республики стать первой партией по числу депутатских мест - в 39 округах республиканцы выдвинули 41 кандидата. Согласно опросам общественного мнения, наиболее вероятный вариант коалиции - "Фианна фойл" и "Шинн фейн" (48%), равные шансы у коалиций "Фианна фойл" и "Фине гэл", "Шинн фейн" и "Фине гэл" (45%).

Реклама на ТАСС
Турция ожидает визит российской делегации для переговоров по Идлибу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС