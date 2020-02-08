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Турция ожидает визит российской делегации для переговоров по Идлибу

АНКАРА, 8 февраля. /ТАСС/. Делегация из России, как ожидают в Турции, должна прибыть в субботу в Анкару для проведения переговоров по ситуации в зоне деэскалации в сирийском Идлибе. С таким утверждением выступил накануне министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"В Турцию из России приедет делегация, которую возглавят представители министерства иностранных дел. Мы проведем переговоры, и если будет такая необходимость, то после них могут пройти переговоры на уровне лидеров наших стран", - сказал он. По мнению Чавушоглу, "агрессия режима [сирийского президента Башара Асада] в Идлибе продолжается". "Турция готова сделать все необходимое, для того чтобы остановить гуманитарную катастрофу", - добавил он.

Между тем в четверг официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын сообщил, что в Турцию должна приехать "военная делегация из России для обсуждения Сирии".

Переговоры официальных лиц России и Турции обусловлены обострением ситуации в сирийском Идлибе. Как отмечали ранее в МИД РФ, российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В результате погибли военные специалисты из РФ и Турции. Сирийская армия предприняла ответные действия против экстремистов, взяв 5 февраля город Саракиб под Идлибом.

Кроме того, 3 февраля позиции турецких войск в окрестностях Саракиба попали под обстрел сирийской армии, в результате которого погибли пять военнослужащих и трое из числа гражданского персонала. По утверждению Анкары, сирийская армия была заблаговременно уведомлена о расположении турецких сил. В тот же день президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкая авиация и артиллерия в ответ на случившееся нанесли удары по 40 целям в Идлибе.

Центр по примирению враждующих сторон в Сирии в свою очередь отметил, что военнослужащие Турции в ночь на понедельник попали под обстрел правительственных сил, поскольку турецкая сторона не предупредила Россию о своих передвижениях. Сирийские войска вели огонь по террористам, которые отступали к Саракибу.

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