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Глава МИД Ирана обсудил со спецпосланником ООН ситуацию в Сирии

Мохаммад Джавад Зариф заявил о готовности к сотрудничеству при условии уважения сирийского суверенитета

ТЕГЕРАН, 8 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провел в субботу встречу со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении пресс-службы иранского МИД.

"В ходе встречи Зариф и Педерсен обсудили последние события в Сирии, - говорится в сообщении. - Глава МИД Ирана заявил о готовности к любого рода сотрудничеству при условии уважения сирийских суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности".

Иран активно поддерживает правительство в Дамаске с момента начала вооруженного конфликта в Сирии в 2011 году. Тегеран наряду с Москвой и Анкарой является гарантам астанинского процесса по нормализации ситуации в стране.

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