Повстанцы из группировки АНО угрожают проведением вооруженных акций в Колумбии

БОГОТА, 9 февраля. /ТАСС/. Представители колумбийской леворадикальной повстанческой группировки "Армия национального освобождения" (АНО) планируют вооруженные акции в период с 14 по 17 февраля на всей территории страны. Об этом в субботу сообщило агентство EFE.

По его данным, повстанцы сообщили об этом с помощью листовок, которые были распространены на территории региона Кататумбо (департамент Норте-де-Сантандер). Акции продлятся с 6:00 (14:00 мск) пятницы, 14 февраля, до 6:00 понедельника, 17 февраля. Более подробной информации о планах повстанцев нет.

Власти Колумбии возложили на представителей АНО ответственность за теракт 17 января 2019 года в Боготе, когда начиненный взрывчаткой автомобиль врезался в стену здания Национальной полицейской академии. В результате погиб 21 человек, 68 получили ранения. После этого президент Колумбии Иван Дуке отдал приказ об аресте 10 представителей АНО, которые вели на Кубе переговоры с администрацией южноамериканской страны в 2018 году.

АНО, в рядах которой насчитывается около 1,5 тыс. человек, осталась единственной повстанческой группировкой в Колумбии после того, как в ноябре 2016 года правительство заключило соглашение о мире с организацией "Революционные вооруженные силы Колумбии".