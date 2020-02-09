{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Повстанцы из группировки АНО угрожают проведением вооруженных акций в Колумбии

Повстанцы распространили листовки, в которых указано, что акции пройдут с 14 по 17 февраля

БОГОТА, 9 февраля. /ТАСС/. Представители колумбийской леворадикальной повстанческой группировки "Армия национального освобождения" (АНО) планируют вооруженные акции в период с 14 по 17 февраля на всей территории страны. Об этом в субботу сообщило агентство EFE.

По его данным, повстанцы сообщили об этом с помощью листовок, которые были распространены на территории региона Кататумбо (департамент Норте-де-Сантандер). Акции продлятся с 6:00 (14:00 мск) пятницы, 14 февраля, до 6:00 понедельника, 17 февраля. Более подробной информации о планах повстанцев нет.

Власти Колумбии возложили на представителей АНО ответственность за теракт 17 января 2019 года в Боготе, когда начиненный взрывчаткой автомобиль врезался в стену здания Национальной полицейской академии. В результате погиб 21 человек, 68 получили ранения. После этого президент Колумбии Иван Дуке отдал приказ об аресте 10 представителей АНО, которые вели на Кубе переговоры с администрацией южноамериканской страны в 2018 году.

АНО, в рядах которой насчитывается около 1,5 тыс. человек, осталась единственной повстанческой группировкой в Колумбии после того, как в ноябре 2016 года правительство заключило соглашение о мире с организацией "Революционные вооруженные силы Колумбии".

Теги
Колумбия
Реклама на ТАСС
Кризис в Сирии
СМИ: армия США создает новые военные базы на северо-востоке Сирии
Источники агентства Anadolu утверждают, что с помощью базы в районе города Телль-Бирак американцы намерены блокировать российским военным путь к одному из главных центров нефтедобычи Сирии в районе Румейлан
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС