{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ильхам Алиев проголосовал на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане

Вместе с главой республики проголосовали его супруга Мехрибан Алиева и другие члены семьи

БАКУ, 9 февраля. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев проголосовал в воскресенье на внеочередных парламентских выборах в стране. По традиции он исполнил гражданский долг на участке, расположенном в средней школе № 6 в центре столицы, где в свое время учился.

Вместе с главой государства проголосовали его супруга Мехрибан Алиева и другие члены семьи. Президент покинул участок, не сделав заявлений для прессы.

Участки для голосования открылись в Азербайджане ровно в 08:00 (07:00 мск). Согласно законам Азербайджана, выборы будут признаны состоявшимися при любой явке. В ЦИК прогнозируют, что она превысит 50%.

Участки для голосования будут открыты до 19:00 (18:00 мск). Ожидается, что вскоре после этого будут озвучены результаты экзитполов, которые проводят три социологические компании. Ожидается, что предварительные итоги голосования будут оглашены в ночь на понедельник.

Теги
Азербайджан
Реклама на ТАСС
Украина разочарована принятым в СЕ механизмом реагирования на нарушения устава
В Министерстве иностранных дел страны отметили, что принятые правила не позволяют применять наказания за суровые нарушения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС