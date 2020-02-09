Ильхам Алиев проголосовал на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане

БАКУ, 9 февраля. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев проголосовал в воскресенье на внеочередных парламентских выборах в стране. По традиции он исполнил гражданский долг на участке, расположенном в средней школе № 6 в центре столицы, где в свое время учился.

Вместе с главой государства проголосовали его супруга Мехрибан Алиева и другие члены семьи. Президент покинул участок, не сделав заявлений для прессы.

Участки для голосования открылись в Азербайджане ровно в 08:00 (07:00 мск). Согласно законам Азербайджана, выборы будут признаны состоявшимися при любой явке. В ЦИК прогнозируют, что она превысит 50%.

Участки для голосования будут открыты до 19:00 (18:00 мск). Ожидается, что вскоре после этого будут озвучены результаты экзитполов, которые проводят три социологические компании. Ожидается, что предварительные итоги голосования будут оглашены в ночь на понедельник.