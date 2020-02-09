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Белый дом рассматривает предложение Путина о встрече лидеров "пятерки" СБ ООН

Американский посол в Москве Джон Салливан отметил, что президент США Дональд Трамп приветствует возможность поговорить с российским лидером
Белый дом Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Белый дом
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Предложение президента РФ Владимира Путина о встрече лидеров стран - постоянных членов Совбеза ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) находится на рассмотрении в Белом доме. Об этом заявил в воскресенье посол США в РФ Джон Салливан в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Я знаю, что это предложение находится на рассмотрении в Белом доме", - сказал он.

Салливан отметил, что президент США Дональд Трамп приветствует возможность поговорить с российским лидером. "Посмотрим, какой будет его реакция", - добавил посол.

23 января, выступая на Всемирном форуме памяти Холокоста, президент РФ Владимир Путин предложил созвать в 2020 году саммит "пятерки" постоянных членов СБ ООН. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что Китай и Франция уже поддержали эту инициативу.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияСалливан, Джон
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