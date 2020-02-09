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Палестино-израильский конфликт

Нетаньяху предупредил о готовности Израиля нанести сокрушительный удар по боевикам в Газе

Израильский премьер напомнил о недавней операции по ликвидации высокопоставленного командира "Исламского джихада" в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил в воскресенье, что еврейское государство готово к сокрушительному удару против террористических организаций и группировок в секторе Газа в случае продолжения обстрелов со стороны радикалов из палестинского анклава. Соответствующее заявление глава кабмина сделал на еженедельном заседании израильского правительства.

"Я хочу, чтобы всем было ясно: мы не потерпим никакой агрессии со стороны сектора Газа. Мы готовы реализовать сокрушительный удар по террористическим организациям в секторе Газа. Наши действия сильны и они далеки от завершения, мягко говоря", - распространила высказывания премьера его канцелярия.

Нетаньяху напомнил, что Израиль "несколько недель назад провел операцию по ликвидации высокопоставленного командира "Исламского джихада" в секторе Газа". "Рекомендую, чтобы и "Исламский джихад", и ХАМАС помнили это", - добавил он.

На этой неделе возобновились ракетные и минометные обстрелы израильской территории радикалами из сектора Газа. Армия Израиля в ответ поразила несколько военных целей ХАМАС на территории этого палестинского приморского анклава.

Теги
Палестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, Биньямин
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