Новый еврокомиссар по расширению обсудит 11-12 февраля в Киеве реформы на Украине

БРЮССЕЛЬ, 10 февраля. /Корр. ТАСС /. Новый еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Варгейи совершит визит на Украину 11-12 февраля, в ходе которого обсудит с властями проведение реформ в стране. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Еврокомиссии (ЕК).

"Еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Варгейи посетит Киев, Украину, 11-12 февраля в качестве первой страны "Восточного партнерства" (программа сотрудничества с Арменией, Грузией, Украиной, Молдавией, Азербайджаном, Белоруссией - прим. ТАСС), - отмечается в заявлении ЕК. - В центре внимания визита будет подтверждение постоянной решительной поддержки ЕС амбициозной программы реформ Украины, обсуждение состояния реформ и реализации Соглашения об ассоциации".

По словам еврокомиссара, Киев достигает прогресса в проведении реформ, однако работа должна быть продолжена. "Особенно в области верховенства права и борьбы с коррупцией - ключевых областях экономического развития, - цитирует ЕК Варгейи. - Мой визит на Украину также послужит основой для дискуссий на предстоящем в марте Совете ЕС по иностранным делам".

В заявлении ЕК говорится, что еврокомиссар проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексеем Гончаруком, членами правительства. Кроме того, он примет участие в церемонии у памятника "Небесной сотне", встретится с представителями общественных организаций, а также представителями национальных меньшинств.