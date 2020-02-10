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Процедура импичмента Трампа

Трамп заявил, что его рейтинги выросли из-за процедуры импичмента

Президент США отметил, что коррумпированные демократы со сфабрикованным импичментом привели его к самым высоким показателям

ТАСС, 10 февраля. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что рейтинги одобрения его деятельности на посту главы государства демонстрируют рекордно высокие показатели и причиной тому - процедура импичмента, которая закончилась 5 февраля оправданием Трампа по всем статьям обвинения. Такое мнение он выразил на своей странице в Twitter.

При этом глава государства поблагодарил представителей Демократической партии и спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

"Рейтинг одобрения 95% в Республиканской партии, рекорд! 53% - [рейтинг одобрения] в целом. Коррумпированные политики-демократы со сфабрикованным импичментом привели меня к самым высоким показателям [рейтинга] по опросам. Спасибо, Нэнси!" - заявил американский лидер.

Поводом для начала процедуры импичмента послужили предположения об оказании Трампом в телефонном разговоре в июле 2019 года давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе администрации США избраться на второй срок в 2020 году. Сенат, в котором республиканцы имеют большинство, 5 февраля оправдал Трампа по всем статьям обвинения.

Теги
СШАТрамп, ДональдПроцедура импичмента Трампа
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