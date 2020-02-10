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Крамп-Карренбауэр подтвердила, что не будет выставлять кандидатуру на пост канцлера

Она возглавит процесс по выбору кандидата в канцлеры от Христианско-демократического союза

БЕРЛИН, 10 февраля. /ТАСС/. Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр подтвердила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера на следующих парламентских выборах в ФРГ в 2021 году. Об этом она заявила в понедельник на пресс-конференции в Берлине.

"Я не буду выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера", - сказала она. "Я возглавлю процесс по выбору кандидата в канцлеры от ХДС", - добавила Крамп-Карренбауэр. По ее словам, христианские демократы определят процедуру и программу на федеральном съезде. Когда он состоится, пока неизвестно. "Председательство в партии и кандидатура в канцлеры, на мой взгляд, в конечном итоге должны быть в руках одного человека. Поэтому я буду оставаться председателем партии до тех пор, пока не будет принято решение о кандидате в канцлеры", - отметила она.

"Пост министра обороны я по желанию канцлера готова сохранить до конца легислатурного периода", - подчеркнула она.

Такое решение Крамп-Карренбауэр приняла на фоне скандала вокруг выборов премьер-министра Тюрингии. Ландтаг (земельный парламент) 5 февраля избрал на пост главы региона Томаса Кеммериха из Свободной демократической партии (СвДП), причем голосами депутатов от правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ), христианских демократов и самой СвДП. Ситуации, когда премьер федеральной земли в современной истории получает свой пост благодаря голосам правых популистов, еще не было в истории ФРГ.

ХДС всегда выступал против какого бы то ни было сотрудничества с "Альтернативой для Германии". Критике ход выборов подвергла канцлер Ангела Меркель. В Германии обвинили ХДС Тюрингии "в сделке с фашистами" при избрании премьера земли.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияКрамп-Карренбауэр, Аннегрет
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