Верховный суд приговорил к 3,2 годам тюрьмы экс-мэра Тбилиси за растрату около $17 мнл

ТБИЛИСИ, 10 февраля. /ТАСС/. Верховный суд Грузии признал экс-мэра Тбилиси, лидера оппозиционной партии "Европейская Грузия - движение за свободу" Гиги Угулаву виновным по делу о растрате более 48 млн лари (более $17 млн) и приговорил его к трем годам и двум месяцам лишения свободы. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении суда.

"Г.У. (Гиги Угулава) был признан виновным по пункту "г" части 2 и пунктам "а" и "б" части 3 статьи 182 ("Присвоение или растрата, совершенные с использованием служебного положения, организованной группой в крупном размере ") и в качестве окончательного наказания был приговорен к восьми дням, двум месяцам и трем годам лишению свободы", - сказано в заявлении.

Дело, за которое экс-мэр грузинской столицы был приговорен к заключению, касается растраты 48 млн лари из Фонда развития Тбилиси, которые, по данным прокуратуры, в 2011-2012 годах были потрачены на финансирование координаторов правящей в тот период партии "Единое национальное движение". Тогда Угулава был членом "Национального движения".

Впервые суд вынес решение по этому делу в феврале 2018 года. Тогда Угулава был признан лишь в превышении служебных полномочий и приговорен к одному году и трем месяцам лишения свободы. Суд не отправил Угулава в тюрьму, так как он уже отсидел один год три месяца и 22 дня по делу о создании фиктивных рабочих мест в действующей при мэрии Тбилиси компании "Тбилсервис груп" для активистов партии.

Это решение суда низшей инстанции решила обжаловать прокуратура Грузии и потребовала приговорить Угулаву к реальному тюремному сроку. Верховный суд Грузии в понедельник удовлетворил жалобу генпрокуратуры.

Сторона защиты Угулавы категорически не согласна с новым приговором, оценивает его как давление на оппозицию сто стороны властей. Как объяснил адвокат, в скором будущем Верховный суд издаст постановление, после чего экс-мэра Тбилиси арестуют и оправят в тюрьму.