США намерены выделить в 2021 году на ядерное оружие почти $29 млрд

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Американская администрация планирует ассигновать в 2021 финансовом году на программы модернизации ядерного арсенала США $28,9 млрд. Об этом свидетельствуют распространенные в понедельник справочные материалы Пентагона.

Они были обнародованы после того, как президент Дональд Трамп направил Конгрессу США проект американского федерального бюджета на будущий финансовый год. 2020 финансовый год завершится в США 30 сентября.

Как отмечается в этих документах военного ведомства США, на модернизацию систем командования, управления и связи ядерного комплекса намечается выделить $7 млрд, на создание нового стратегического бомбардировщика B-21 - $2,8 млрд, на постройку атомных подводных лодок с баллистическими ракетами класса Columbia - $4,4 млрд, на выпуск крылатой ракеты большой дальности, способной нести ядерный боезаряд, - $474 млн, на "компонент наземного базирования стратегического сдерживания" - $1,5 млрд.

Кроме того, исполнительная ветвь власти США рассчитывает выделить в следующем году $3,2 млрд - "на $459 млн больше", чем в текущем, - на разработку гиперзвуковых вооружений для сухопутных войск, ВМС и ВВС.