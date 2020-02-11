Власти Нью-Гэмпшира не получали данных о попытках внедрения извне в систему праймериз

КОНКОРД /штат Нью-Гэмпшир/, 11 февраля. /Спец. корр. ТАСС Алексей Качалин/. Власти американского штата Нью-Гэмпшир не обладают какой-либо информацией о серьезных попытках внедрения извне в систему проведения первичных выборов (праймериз), которые пройдут в этом американском штате во вторник. Об этом сообщил, отвечая на вопрос корр. ТАСС, на встрече в понедельник с журналистами заместитель вице-губернатора Нью-Гэмпшира Дэвид Скэнлан.

"Мы не уведомлены о каких-либо значимых попытках внедриться в базу данных избирателей Нью-Гэмпшира или попытках взлома нашего сайта", - отметил заместитель вице-губернатора штата, напомнив, что в его штате, в отличие от, например, собраний партийных активистов Айовы, за проведение праймериз отвечает вице-губернатор и избирательная комиссия. "Если такой взлом имел место, то это не затронет наши электоральные процедуры и передачу отчета о результатах голосования", - заверил Скэнлан.

Он обратил внимание на то, что власти штата во время президентских выборов 2016 года и промежуточных выборов 2018 года "испытывали наиболее глубокое беспокойство возможностью использования социальных сетей для оказания влияния на общественное мнение". "Наша прерогатива состоит в том, чтобы донести взвешенную позицию. Она состоит в том, что власти штата и власти на местах являются надежным источником наиболее достоверной информации о выборах", - уточнил заместитель вице-губернатора Нью-Гэмпшира.

Демократам предстоит 11 февраля распределить голоса 33 делегатов, которые поедут на национальный съезд партии 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин), где и будет назван кандидат на выборах президента США. Республиканцам надо определиться с голосами 22 делегатов своего съезда, который пройдет 24-27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

Утверждения ФБР

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рей, выступая в начале февраля в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса, сообщил, что американские спецслужбы не фиксируют последовательных кибератак из-за рубежа на американскую инфраструктуру проведения выборов. При этом он утверждал, что Россия не прекращала в киберпространстве попытки повлиять на общественное мнение в США. По мнению Рея, РФ ведет против Соединенных Штатов информационную войну.

Спецслужбы США инкриминируют вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году России. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР США Роберт Мюллер, которого назначили для этого на пост спецпрокурора. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором Мюллер признал, что расследование не выявило сговора выигравшего выборы республиканца Дональда Трампа с Россией. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отметала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.