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Reuters: партия "Фианна фойл" победила на досрочных парламентских выборах в Ирландии

По данным агентства, опозициооная "Фианна фойл" получила 38 из 160 депутатских мандатов

ТАСС, 11 февраля. Оппозиционная либеральная партия "Фианна фойл" одержала победу на досрочных парламентских выборах в Ирландии. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на итоговые результаты голосования.

По данным агентства, "Фианна фойл" получила 38 из 160 депутатских мандатов, национал-республиканская партия "Шинн фейн" - 37. Правящая консервативная партия "Фине гэл" получила 35 мандатов, уступив своим главным соперникам.

Партии "зеленых" достались 12 мест в парламенте, лейбористы и социал-демократы получили по шесть мандатов, сообщает Reuters.

Досрочные парламентские выборы прошли в Ирландии 8 февраля. На них на 160 депутатских мандатов претендовал в общей сложности 531 кандидат от 17 партий, из которых четыре политические силы впервые участвовали в парламентских выборах.

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