Власти Судана договорились с повстанцами о передаче МУС обвиняемых в преступлениях Дарфура

КАИР, 11 февраля. /ТАСС/. Власти Судана договорились с повстанцами о передаче Международному уголовному суду (МУС) обвиняемых в преступлениях в западном регионе Дарфур. Об этом сообщил во вторник представитель управляющего Суверенного совета страны Мухаммед ат-Тайши, возглавляющий делегацию на переговорах с повстанческими движениями в Джубе.

"Достигнута договоренность по четырем основным механизмам осуществления справедливости в Дарфуре, - приводит его слова новостной портал Al Intibaha. - Первый касается того, чтобы те, в отношении кого МУС выдал ордера на арест, предстали перед ним". Кроме того, должен быть создан специальный суд по преступлениям в Дарфуре, который займется расследованием дел, связанных с уголовными преступлениями в Дарфуре, в том числе находящихся в ведении МУС.

При этом речь о выдаче Международному уголовному суду экс-президента Омара аль-Башира пока не идет. По подозрению в совершении преступлений против человечности МУС добивается выдачи около 50 человек.

Гражданская война в Дарфуре началась в 2003 году, когда две вооруженных группировки - Освободительное движение Судана и Движение за справедливость и равенство - начали восстание против центральных властей в знак протеста против "экономической маргинализации" региона. Этот то угасающий, то вновь вспыхивающий конфликт унес, по данным ООН, жизни 300 тыс. человек, более 2,5 млн потерявших свои дома суданцев стали вынужденными переселенцами.

В 2009 году Международный уголовный суд выдал ордер на арест действующего тогда президента Омара аль-Башира, обвинив его в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности. Его подозревают в том, что он лично отдавал приказы о подавлении беспорядков в провинции Дарфур и уничтожении мирного населения народностей фур, масалит и загхава. Пять из семи пунктов обвинения касаются преступлений против человечности и два - военных преступлений.

11 апреля прошлого года в Судане был совершен военный переворот, и армия отстранила находившегося 30 лет у власти в стране аль-Башира. После этого военные власти официально заявили, что не собираются выдавать экс-президента суду в Гааге и будут судить его на родине.