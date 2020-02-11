В Анкаре заявили, что Сирия контролирует четыре турецких наблюдательных пункта в Идлибе

ТАСС, 11 февраля. Сирийская армия взяла под контроль четыре из 12 турецких наблюдательных пунктов в провинции Идлиб. Об этом заявил в опубликованном во вторник интервью агентству Associated Press министр обороны Турции Хулуси Акар.

По его словам, Дамаск также овладел двумя военными позициями, ранее занимаемыми турецкой армией. При этом Акар подчеркнул, что Анкара не намерена отступать с контролируемых ей в Идлибе позиций. "Мы многократно говорили, что не будем отводить наших военнослужащих оттуда [с военных позиций в Идлибе]. Они продолжат выполнение своей [военной] миссии", - добавил министр. Он также отметил, что турецким военным приказано в случае атаки на них "дать еще более мощный ответ".

Ситуация в Идлибе резко обострилась после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В результате погибли военные специалисты из РФ и Турции. Сирийская армия предприняла ответные действия против экстремистов, взяв 5 февраля город Саракиб под Идлибом. 7 февраля турецкая газета Milliet сообщила со ссылкой на военный источник, что три турецких наблюдательных пункта из 12 располагаются на территориях, подконтрольных Дамаску.

Утром 11 февраля сирийская оппозиция, поддерживаемая Турцией, приступила к масштабным атакам против войск сирийской армии по двум направлениям - на город Саракиб и населенный пункт Нейраб, расположенный севернее Саракиба в провинции Идлиб. Наступление оппозиции велось под мощным огневым прикрытием турецкой артиллерии. Активное участие в боях принимали сторонники террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Отряды сирийской армии отразили эти атаки. Боевики понесли значительные потери убитыми и ранеными.