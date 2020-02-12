CNN: США могут объявить о сделке по сокращению насилия с талибами на этой неделе

ТАСС, 12 февраля. Администрация президента США Дональда Трампа может уже на этой неделе обнародовать мирное соглашение по сокращению насилия с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом во вторник сообщил телеканал CNN со ссылкой на два источника из военных кругов.

По их данным, ожидаемое соглашение станет призывом к установлению режима прекращения огня между силами коалиции во главе с США и талибами, что станет основой для заключения мирной сделки в ближайшем будущем. Американские власти, отмечает телеканал, выступают за заключение первой части мирного соглашения с талибами в связи с желанием Трампа вывести войска из Афганистана. В рамках указанной сделки Вашингтон сможет сократить военное присутствие на афганской территории с 12-13 тыс. военнослужащих до 8,6 тыс. солдат.

В то же время американские официальные лица опасаются, что переговорщики от талибов не смогут обеспечить выполнение условий соглашения боевиками радикального движения "Талибан" на всей территории Афганистана. Кроме того, указывает CNN, власти США выражают обеспокоенность в связи с тем, что боевики террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) воспользуются соглашением с США и привлекут на свою сторону молодых членов "Талибана".

Как передало агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента, переговоры между представителями Соединенных Штатов и талибами в настоящее время проходят в Дохе по конкретным аспектам соглашения о сокращении масштабов насилия.

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани на своей странице в Twitter информировал, что провел во вторник телефонный разговор с госсекретарем США Майклом Помпео. Глава американской дипломатии сообщил афганскому лидеру о ходе переговорного процесса между США и представителями радикального движения "Талибан", а также о предложении талибов о значительном и длительном сокращении насилия. Афганский президент приветствовал результаты переговоров и пообещал содействовать мирному процессу в дальнейшем.

О переговорах США и талибов

Осенью 2018 года США начали фактически сепаратные мирные переговоры с представителями движения "Талибан", целью которых должно стать прекращение боевых действий, что позволило бы вывести из Афганистана американские войска. Правительство в Кабуле участия в них не принимало и лишь оповещалось о результатах постфактум. По итогам девяти раундов встреч спецпредставитель Соединенных Штатов по Афганистану Залмай Халилзад в сентябре 2019 года подтвердил факт достижения с талибами принципиальной договоренности о мире, предусматривающей, помимо прочего, вывод из страны более 5 тыс. американских военнослужащих.

Однако затем президент США Дональд Трамп объявил об отмене тайно готовившейся встречи с афганским коллегой и лидерами "Талибана" в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде, после чего переговоры приостановились. 22 января президент США Дональд Трамп на встрече с афганским коллегой в Давосе заявил, что для успеха переговоров талибы должны снизить уровень насилия. 1 февраля Халилзад прибыл в Кабул, где провел встречу с представителями.