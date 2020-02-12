{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выборы президента США - 2020
Обновлено 

NBC: Сандерс побеждает на праймериз в Нью-Гэмпшире после подсчета 86% бюллетеней

Сенатор от штата Вермонт заручился поддержкой 26,1% избирателей

НЬЮ-ЙОРК, 12 февраля. /ТАСС/. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс побеждает на первичных выборах (праймериз) демократов в американском штате Нью-Гэмпшир. С таким прогнозом выступила во вторник телекомпания NBC по результатам обработки 86% избирательных бюллетеней.

На эту тему

По мнению NBC, Сандерс, который к настоящему моменту заручился поддержкой 26,1% избирателей, уже не упустит лидерство. Его ближайшим конкурентом числится экс-мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, который набирает 24,3% голосов. Уверенность в победе Сандерса выразили также телекомпании CNN и ABC.

Третье место с поддержкой 19,9% избирателей занимает сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, а четвертое (9,4%) - сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен. Бывший вице-президент США Джо Байден, который в течение нескольких месяцев считался лидером предвыборной гонки демократов, пока находится на пятом месте с 8,4%.

Праймериз в Нью-Гэмпшире являются первыми в текущем избирательном цикле в США. На них отбирают делегатов, которые на предстоящих национальных съездах Республиканской и Демократической партий поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты от партии. Выборы главы государства в США состоятся 3 ноября.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Сандерс, БерниВыборы президента США - 2020
Реклама на ТАСС
Мажилис Казахстана ратифицировал протокол о поправках Договора о коллективной безопасности
Протоколом также вносится изменения в заключительную часть договора в части определения депозитария документа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС