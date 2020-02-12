В Киеве заявили, что приоритетом президента Украины остается прекращение войны в Донбассе

КИЕВ, 12 февраля./ТАСС/. Прекращение войны в Донбассе остается приоритетом как для самого президента Украины, так и его офиса. Об этом в среду на брифинге заявил глава офиса Андрей Ермак, назначенный на эту должность во вторник.

"Безусловно, для президента Украины и офиса президента есть и всегда будет приоритетом прекращение войны в Донбассе в интересах Украины. Это направление остается приоритетным", - сказал он.

Выборы в Донбассе

Андрей Ермак подтвердил, что позиция Украины относительно невозможности проведения выборов в Донбассе без передачи под контроль Киева участка границы с Россией остается неизменной.

"В соответствии с украинским законодательством невозможно проводить выборы, если на территории есть любые иностранные группировки, любые незаконные вооруженные люди и граница не находится под контролем правительства Украины, - сказал он. - Это записано в украинском законодательстве, а выборы мы планируем провести в соответствии на 100 процентов с украинским законодательством".

Договоренности парижского саммита "четверки"

Андрей Ермак сообщил, что Киев готов выполнить все договоренности парижского саммита "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция), который состоялся в декабря минувшего года.

"Мы с украинской стороны готовы выполнить все условия, которые были достигнуты в первую очередь в Париже", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о возможности проведения выборов на всей территории Украины по украинскому законодательству.

"Это наша мечта, это было бы логичным провести выборы на всей территории Украины, потому что Донбасс, мы все считаем, как и Крым, территорией Украины, - продолжил Ермак. - Но, безусловно, есть условия, без исполнения которых это невозможно".

План проведения выборов

Новый глава офиса президента заявил, что Украина планирует провести местные выборы по всей стране, в том числе и в Донбассе, в конце октября.

"У нас есть четкий план того, что должно произойти, чтобы в конце октября выборы могли состояться на всей территории Украины", - отметил он.

Гарант свободы слова в стране

"Безусловно, для президента Украины и офиса президента есть и всегда будет приоритетом прекращение войны в Донбассе в интересах Украины. Это направление остается приоритетным", - сказал он.

Ермак заверил, что МИД и другие госструктуры продолжат работу в Минске по урегулированию в Донбассе. "Переговоры продолжаются. Наши представители работают в Минске... МИД и другие госструктуры будут продолжать эту работу, потому что ничего более важного на сегодняшний день нет", - добавил глава офиса.

Он подчеркнул также, что независимого от того, кто будет представлять РФ в Минске или в нормандском формате, "принципы, которые задекларировал президент Украины Владимир Зеленский (по урегулированию в Донбассе), остаются неизменными".

Во вторник Владимир Зеленский сменил руководителя офиса президента. Вместо Андрея Богдана его возглавил Андрей Ермак.