В Киеве заявили, что корабли, переданные Киеву после инцидента близ Керчи, выйдут в море

КИЕВ, 12 февраля. /ТАСС/. Катера, участвовавшие в инциденте в Керченском проливе в ноябре 2108 года и через год переданные Россией Украине, летом снова выйдут в море. Об этом в среду сообщил командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Воронченко.

"Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" к началу лета снова выйдут в море", - цитирует его "Радио "Свобода". По словам Воронченко, на следующей неделе корабли поставят на ремонт.

25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения через территориальные воды РФ при следовании из Черного в Азовское море. Законные требования пограничников остановиться, как того требует также процедура прохода Керчь-Еникальского канала, украинские суда проигнорировали. Они были задержаны и доставлены в Керчь, 24 украинских моряка решением суда были арестованы по обвинению в незаконном пересечении госграницы РФ. Моряки вернулись на Украину в рамках обмена 7 сентября 2019 года. 18 ноября 2019 года Россия передала Украине "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые отбуксировали на базу ВМС Украины в Очаков. До настоящего времени их не восстанавливали в связи со следственными действиями, которые проводила украинская сторона.