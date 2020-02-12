В МИД Сирии назвали присутствие сил Турции в республике нарушением международного права

ТАСС, 12 февраля. Пребывание турецких войск на сирийской территории незаконно, а Анкара несет полную ответственность за последствия присутствия армии Турции в Сирии. Об этом говорится в специальном заявлении МИД арабской республики, которое приводит агентство SANA.

"Любое присутствие турецких сил на территории Сирии незаконно и является вопиющим нарушением международного права", - подчеркнуло сирийское внешнеполитическое ведомство. Оно также указало, что "турецкий режим несет всю полноту ответственности за последствия этого присутствия".

МИД подтвердил, что армия "продолжит выполнять свои национальные и конституционные обязанности по защите сирийского народа от боевиков и борьбе с террористическими организациями на всей территории страны".

Утром 11 февраля оппозиция Сирии, поддерживаемая Турцией, приступила к масштабным атакам против войск сирийской армии по двум направлениям - на Саракиб и населенный пункт Нейраб, расположенный севернее этого города в провинции Идлиб. Наступление оппозиции велось под мощным огневым прикрытием турецкой артиллерии. Активное участие в боях принимали сторонники террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Отряды сирийской армии отразили эти атаки. Боевики понесли значительные потери в живой силе.

В январе российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины в Идлибе, однако террористы усилили атаки, что привело к обострению ситуации в регионе и гибели военных специалистов из РФ и Турции. Сирийская армия предприняла ответные действия против экстремистов, взяв 5 февраля Саракиб.