В ДНР заявили, что Киев по-прежнему не готов выполнять основные пункты Минских соглашений

ДОНЕЦК, 12 февраля. /ТАСС/. Киев при президенте Владимире Зеленском по сути продолжает политику Петра Порошенко по максимальному затягиванию выполнения своих обязательств по минским договоренностям. Такую точку зрения высказала в среду глава МИД Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова в комментарии по случаю 5-летия соглашений по урегулированию в Донбассе.

"Украина, как при президенте Порошенко, так и при нынешней власти, выбрала тактику максимально возможного затягивания, а иногда даже открытого саботажа своих обязательств по минским договоренностям", - говорится в комментарии главы МИД, опубликованном Донецким агентством новостей.

За прошедшие пять лет, отметила Никонорова, "были достигнуты определенные подвижки по каждому из направлений переговоров", в частности, было проведено два крупных обмена удерживаемыми лицами - в 2017 и 2019 годах, а также начата реализация графика по проведению международного аудита КП "Компания "Вода Донбасса".

Как отметила глава МИД ДНР, в прошедшем году удалось достичь согласования бессрочного перемирия, "однако это событие хоть и позволило сократить количество обстрелов, но все же не остановило их полностью", примерно такая же половинчатая ситуация сложилась и с дополнительными мерами контроля режима прекращения огня - хотя они и согласованны, "Киев не выполняет должным образом данные договоренности".

"Но наибольшее беспокойство вызывает неготовность украинской стороны к конструктивному диалогу по политическим вопросам, от успешного решения которых зависит долгосрочное урегулирование конфликта, - подчеркнула Никонорова. - По прошествии пяти лет со дня подписания Комплекса мер мало что изменилось на этом направлении". Украинская сторона, хоть и согласовала "формулу Штайнмайера", так и не предприняла шагов по ее имплементации. Более того, "украинская сторона пока вообще не демонстрирует намерений работать по всем правовым аспектам особого статуса Донбасса, как это было предписано лидерами нормандского формата (Германия, Россия, Украина и Франция)".

"Такой недобросовестный подход в целом характеризует манеру поведения украинских представителей: даже когда Киев соглашается на определенные совместные решения в рамках Контактной группы, эти договоренности в дальнейшем или не полностью выполняются, или выполняются превратно, или же не выполняются вообще", - резюмировала Никонорова и подчеркнула, что альтернативы Минским соглашениям нет.

Минские соглашения

В Минске 12 февраля 2015 года прошли многочасовые переговоры лидеров стран "нормандской четверки". Тогда же состоялась встреча Контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. По итогам встреч был принят Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривает, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.

Стремясь найти выход из ситуации с блокированием Киевом закона о предоставлении Донбассу на постоянной основе особого статуса, что предусмотрено Минскими соглашениями, глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предложил особый порядок его вступления в силу. Он предполагает, что особый статус этому региону Украины будет предоставлен в день проведения там выборов сначала на временной основе. На постоянной основе он начнет там действовать только после публикации отчета ОБСЕ, подтверждающего легитимность результатов голосования. Идея была одобрена на встрече "нормандской четверки" в Париже 2 октября 2015 года и получила с тех пор название "формула Штайнмайера".