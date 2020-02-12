Гуайдо возложил на власти Венесуэлы ответственность за нападение на парламентариев

КАРАКАС, 12 февраля. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо возложил на власти Боливарианской Республики ответственность за нападение на депутатов Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) и журналистов, которое произошло во вторник в столичном аэропорту Майкетия.

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"Эти гражданские лица, которые были вооружены диктатурой (администрацией президента Николаса Мадуро - прим. ТАСС), атаковали депутатов, журналистов, - заявил Гуайдо на состоявшейся в среду встречи со своими сторонниками в Каракасе. Его выступление транслировал венесуэльский телеканал TVV.

Накануне сотрудники венесуэльской авиакомпании Conviasa, в отношении которой недавно были введены санкции США, атаковали депутатов и журналистов, которые прибыли в столичный аэропорт Майкетия, чтобы встретить Гуайдо. По данным Национального профсоюза работников печати Боливарианской Республики, по меньшей мере восемь журналистов пострадали.

23 января 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.