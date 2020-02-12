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Выборы президента США - 2020

Трамп считает Сандерса фаворитом предвыборной гонки среди демократов

Американский лидер отметил, что людям нравится программа сенатора от штата Вермонт и что дела у него идут очень хорошо

ВАШИНГТОН, 12 февраля. /ТАСС/. Президент США республиканец Дональд Трамп считает явным фаворитом предвыборной гонки среди демократов сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса. Соответствующее заявление он сделал в среду, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме во время встречи с президентом Эквадора Ленином Морено.

"Сейчас определенно преимущество у Берни Сандерса", - убежден Трамп. По словам президента, у сенатора "очень хорошо идут дела". "Я думаю, что людям нравится его программа, он энергичен, и его сторонники энергичны. Им нравится его программа, однако большому числу людей именно эта программа не нравится", - добавил он и отметил, что готов соперничать с Сандерсом.

Президент также подтвердил, что готов участвовать в дебатах с тем, кто одержит верх в гонке среди демократов. "Да, конечно, я на самом деле с нетерпением жду этого", - сказал глава Белого дома.

Ранее Сандерс стал победителем на первичных выборах в штате Нью-Гэмпшир. Он получил более 25% голосов. За ним следует бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж. Оба они в результате заручились поддержкой девяти региональных делегатов, которые затем направятся на национальный съезд Демократической партии.

Первичные выборы в Нью-Гэмпшире служат барометром настроений избирателей на северо-востоке США. Имя соперника Трампа на предстоящих 3 ноября президентских выборах будет названо на национальном съезде Демократической партии, который состоится 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин).

Теги
СШАТрамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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