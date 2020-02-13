Партия экс-президента Боливии добивается его регистрации кандидатом в сенат

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 февраля. /ТАСС/. Партия "Движение к социализму" подала документы для исправления замечаний к регистрации экс-президента Боливии Эво Моралеса, баллотирующегося в сенаторы, и бывшего министра экономики Луиса Арсе, претендующего на высший государственный пост, в качестве кандидатов на выборах. Об этом сообщила в среду газета Deber.

По ее данным, партия подала новые документы для регистрации около 30 кандидатов. Всего замечания к поданным заявкам получили 53 политика.

Ранее Высший избирательный суд (ВИС) Боливии предъявил замечания к поданным Арсе и Моралесом документам. В частности, инстанция потребовала подтвердить, что оба политика постоянно проживают в Боливии. После отставки в ноябре прошлого года Моралес покинул страну и отправился в Мексику, а затем в Аргентину, предоставившую ему статус беженца. Арсе также покинул страну в декабре и вернулся на родину только в конце января.

Теперь ВИС до 17 февраля должен провести новую проверку. Окончательный список допущенных до выборов кандидатов должен быть опубликован в период с 21 по 23 февраля.

Уход Моралеса

В Боливии 20 октября 2019 года прошли президентские выборы. Согласно данным ВИС, большинство голосов получил Моралес. Его главный соперник Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. Вслед за оглашением результатов голосования противники Моралеса организовали акции протеста, в стране начались беспорядки.

После трех недель протестов Моралес покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Обязанности президента до проведения нового голосования взяла на себя второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес, представляющая оппозицию. Новые выборы запланированы на 3 мая.