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СМИ: Индия подготовила к визиту Трампа два оборонных контракта с США на $3,5 млрд

По данным The Times of India, речь идет о закупке партии из шести ударных вертолетов AH-64E Apache и 24 вертолетов морского базирования MH-60R Seahawk

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 февраля. /ТАСС/. Индия подготовила к подписанию с США два крупных оборонных контракта на общую сумму $3,5 млрд в преддверии визита американского президента Дональда Трампа, который состоится 24-25 февраля. Как сообщает в четверг газета The Times of India со ссылкой на источники, оба контракта касаются приобретения военных вертолетов.

По этой информации, речь идет о закупке партии из шести ударных вертолетов AH-64E Apache на сумму $930 млн и, как уже сообщалось ранее, приобретении 24 вертолетов морского базирования MH-60R Seahawk в комплекте с ракетами на общую сумму $2,6 млрд.

Эти сделки, которые вскоре должны быть заключены, приведут к тому, что общая стоимость индийских оборонных контрактов, заключенных США с 2007 года, превысит отметку $20 млрд, указывает издание.

Кроме того, отмечают источники газеты, ожидается, что в ходе визита президент США будет добиваться того, чтобы Индия выбрала американские истребители (F/A-18, F-15EX или F-21 - модернизированный вариант многоцелевого истребителя F-16) для программы совместного производства 114 новых истребителей для ВВС Индии в рамках национальной кампании "Делай в Индии". Глава Белого дома также будет продвигать предложение о поставке американских палубных истребителей для авианосцев ВМС Индии.

Как ранее сообщил индийский МИД, в ходе визита с 24 по 25 февраля Дональд Трамп и первая леди США Меланья Трамп посетят Ахмадабад (крупнейший город родного для премьера Нарендры Моди штата Гуджарат) и Нью-Дели. Ожидается, что там Моди и Трамп выступят на стадионе перед многотысячной аудиторией. Премьер-министр Индии сообщил в среду на своей странице в Twitter, что индийцы готовят американскому лидеру "незабываемый прием".

Это будет первый визит президента США Трампа в Индию. Планируется, что стороны обсудят ряд вопросов двусторонних отношений, в том числе проблему разногласий по поводу торговых ограничений. В преддверии визита президент США заявил, что готов подписать торговое соглашение с Индией в том случае, если оно будет выгодно Америке.

Теги
СШАИндияТрамп, Дональд
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