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СМИ: до 55 сирийских военных нейтрализованы в результате ударов ВС Турции

О характере целей, по которым велся огонь, не сообщается

ТАСС, 13 февраля.  ВС Турции нанесли ракетные удары по ряду позиций сирийской армии к западу от Алеппо. Об этом в четверг сообщает газета Sabah со ссылкой на данные турецкого Генштаба ВС.

Удары были нанесены в среду ракетными системами залпового огня. В результате были нейтрализованы 55 сирийских военных. О характере целей, по которым велся огонь, не сообщается.

В среду турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара решительно настроена до конца февраля вытеснить войска Сирии за пределы своих наблюдательных пунктов в сирийской провинции Идлиб. Он также подчеркнул, что его страна впредь будет наносить ответные удары по позициям сирийских войск "даже за пределами территорий, оговоренных в сочинском меморандуме, в случае нападения на турецких военных".

Ситуация в Идлибе резко обострилась после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В результате погибли военные специалисты из РФ и Турции. Сирийская армия предприняла ответные действия против экстремистов, взяв 5 февраля город Саракиб. 7 февраля турецкая газета "Миллиет" сообщила со ссылкой на военный источник, что три турецких наблюдательных пункта из 12 располагаются на территориях, подконтрольных Дамаску.

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