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Экс-спикер Рады после допроса сравнил Украину с "зазеркальем"

Андрея Парубия допрашивали по делу о препятствовании избирательному праву

КИЕВ, 13 февраля. /ТАСС/. Экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий после допроса в Государственном бюро расследований по делу о препятствовании избирательному праву сравнил происходящее на Украине с "зазеркальем".

"Мы как-то незаметно оказались в "зазеркалье", где все наоборот - правда и право преследуются, а предательство и преступления становятся добродетелями. Главное из этого абсурда вырваться", - написал он на странице в Facebook.

Парубий напомнил, что его допрашивали по поводу парламентских выборов 2019 года. "В чем же видится мое препятствование? Оно проявляется в том, что я как председатель Верховной рады обращался в правоохранительные органы с требованием установить, находились ли на Украине в течение последних пяти лет одиозный соратник [экс-президента Украины Виктора] Януковича [Андрей] Клюев, а также [юрист Ренат] Кузьмин и [лидер "Партии Шария" Анатолий] Шарий, и, соответственно, имеют ли они право участвовать в выборах", - пояснил он.

ЦИК Украины 2 июля 2019 года зарегистрировал кандидатами в депутаты Рады экс-главу администрации президента Украины Андрея Клюева и лидера "Партии Шария" Анатолия Шария. На следующий день Парубий обратился в правоохранительные органы с просьбой предоставить сведения о пребывании Шария, Клюева и Кузьмина на Украине в течение последних пяти лет. После этого ЦИК отменил регистрацию Клюева и Шария, однако последний в конечном счете принял участие в выборах.

Теги
Янукович, Виктор ФедоровичУкраинаПарубий, Андрей Владимирович
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