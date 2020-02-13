Парламент Латвии утвердил законопроект о роспуске Рижской думы

РИГА, 13 февраля. /ТАСС/. Сейм (парламент) Латвии в четверг в окончательном чтении большинством голосов утвердил законопроект о роспуске Рижской думы. Трансляция заседания законодательного органа велась на его сайте.

За законопроект о роспуске Рижской думы проголосовали 62 депутата, против - 22. Этот законопроект рассматривался в срочном порядке: в двух чтениях, а не в трех.

"Политическая ситуация в Рижской думе свидетельствует о длительной политической нестабильности и неспособности принимать важные для муниципалитета решения, и не ожидается, что дееспособность думы в этом созыве может быть возобновлена. Об этом свидетельствуют публичные заявления и глав фракций, и председателя Рижской думы. Кризис в Рижской думе не возник за один день - бесхозяйственность, плохое управление и беззаконие в течение десяти лет привели к этому кризису. К сожалению, единственный способ положить конец кризису - распустить избранную в июне 2017 года Рижскую думу и провести внеочередные выборы", - сказал министр охраны окружающей среды и регионального развития Латвии Юрис Пуце, обращаясь к парламентариям.

По его словам, к постоянным коррупционным скандалам и неспособности решить проблемы с невыполнением законов добавилась неспособность принять бюджет города на 2020 год и даже провести заседание думы. "Если раньше Рижская дума плохо справлялась со своими обязанностям, то сейчас ситуация такова, что Рижская дума вообще не в состоянии выполнять свои обязанности", - указал министр.

"Призываю присутствующих депутатов понять серьезность ситуации и поддержать это предложение, поддержать этот законопроект и проголосовать за роспуск Рижской думы, не ставя краткосрочные и малозначительные политические выгоды выше развития латвийской столицы и ее будущего. Призываю быть ответственными и поддержать этот законопроект в целом. Рижскую думу нужно распустить", - отметил Пуце.