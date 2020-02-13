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Кризис в Сирии
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Столтенберг заявил о побеге сотен тысяч жителей из Идлиба после сирийского наступления

Генсек НАТО призвал армию Сирии "прекратить нападения"

БРЮССЕЛЬ, 13 февраля. /ТАСС/. Наступление сирийской армии на позиции бандформирований в провинции Идлиб, по утверждению НАТО, вынудило сотни тысяч мирных жителей бежать из провинции. Такую оценку событий высказал генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи министров обороны НАТО.

"В Идлибе сотни тысяч мирных жителей вынуждены бежать, люди погибают, мы видим удары по гражданским целям, и мы призываем сирийский режим, поддерживаемый Россией, прекратить эти нападения", - заявил он.

Ранее из Сирии поступила информация, что первые беженцы начали возвращаться в освобожденные сирийской армией от боевиков населенные пункты провинции Идлиб.

Теги
СирияРоссияКризис в СирииСтолтенберг, Йенс
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