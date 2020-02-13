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Венесуэла подает жалобу на США в Международный уголовный суд из-за санкций

Власти Венесуэлы обвиняют администрацию США "в преступлениях против человечности"

ТАСС, 13 февраля. Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса в четверг прибыл в Гаагу для подачи в Международный уголовный суд жалобы на США из-за санкций в отношении южноамериканской страны. Об этом сообщила в четверг пресс-служба МИД Венесуэлы.

"Венесуэла подает жалобу в МУС в связи с односторонними санкциями", - говорится в сообщении.

Власти Венесуэлы обвиняют администрацию США "в преступлениях против человечности, которые стали результатом принудительных односторонних санкций, которые вводятся с 2014 года" в отношении южноамериканской страны.

Теги
СШАВенесуэла
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