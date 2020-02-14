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Процедура импичмента Трампа

Экс-глава аппарата Белого дома поддержал давшего показания против Трампа сотрудника

Александер Виндман сообщил начальству о том, что американский лидер якобы оказывал давление на главу Украины Владимира Зеленского. Позднее он дал показания в рамках процедуры импичмента

НЬЮ-ЙОРК, 14 февраля. /ТАСС/. Бывший руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли полагает, что работавший ранее в администрации США Александер Виндман поступил правильно, когда дал показания против американского лидера Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента. Свою позицию Келли, слова которого приводит в четверг журнал The Atlantic, изложил на встрече со студентами Университета Дрю в штате Нью-Джерси.

"Он поступил именно так, как мы их учим всю жизнь, - сказал Келли, который также занимал в администрации Трампа пост министра внутренней безопасности. - Он пошел и рассказал начальнику о том, что услышал".

Поводом для начала процедуры импичмента Трампа послужили предположения об оказании им в телефонном разговоре в июле 2019 года давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе администрации США избраться на второй срок. Виндман, являвшийся в то время сотрудником Совета национальной безопасности (СНБ) США, слышал эту беседу. Он сообщил начальству о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского. Позднее Виндман дал показания в рамках процедуры импичмента.

По мнению Келли, произошедшее можно сравнить с тем, что Виндман услышал отданный Трампом "незаконный приказ". "Мы учим, что не следует выполнять незаконный приказ. А если вам его дали, то вы должны сказать тому, кто его вам дал, что это незаконный приказ, а потом уведомить начальника", - сказал бывший руководитель аппарата сотрудников Белого дома.

Трамп в четверг в Twitter раскритиковал Келли. "Быть руководителем аппарата сотрудников [Белого дома] - это не для него", - написал американский лидер. Он также отметил, что Келли "не может держать рот на замке" после ухода из действующей администрации.

Виндман был уволен из СНБ Белого дома 7 февраля. Сенат, в котором республиканцы имеют большинство, 5 февраля оправдал Трампа по обеим статьям обвинения. Для признания главы государства виновным в злоупотреблении властью и создании препятствий деятельности Конгресса сенаторам требовалось набрать не менее двух третей голосов (67 мандатов). Однако этого не произошло в результате двух голосований по итогам прошедшего в верхней палате судебного процесса. Против первой статьи обвинения высказались 52 сенатора, за - 48. Против второй - 53 законодателя, за - 47. Решение Сената обжалованию не подлежит.

Теги
СШАТрамп, ДональдПроцедура импичмента Трампа
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