В Раде инициировали создание следственной комиссии из-за поездки Зеленского в Оман

КИЕВ, 14 февраля. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко направил в парламент проект постановления с требованием создать следственную комиссию для проверки информации о встрече президента Украины Владимира Зеленского с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым в Омане начале января этого года.

"Направил в Раду постановление о создании временной следственной комиссии по тайной встрече Зеленского и Патрушева в Омане", - написал парламентарий от партии "Европейская солидарность". По мнению депутата, Рада обязана провести публичное расследование, которое подтвердит или опровергнет информацию украинских журналистов о встрече президента страны с секретарем Совбеза России. "Если факт данной встречи подтвердится, то это может стать причиной для начала процедуры импичмента и выдвижения против Зеленского обвинений в государственной измене", - считает Гончаренко.

Офис президента Украины изначально не анонсировал поездку главы государства в Оман, но после того, как его в этой стране заметили журналисты, Киев признал, что Зеленский находился на Ближнем Востоке. Позже украинские журналисты из программы "Схемы" сообщили, что, помимо оманских чиновников он якобы встречался с Патрушевым. В пятницу пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель и глава офиса президента Андрей Ермак выступили с категорическим опровержением этой информации. Кроме того, офис президента Украины сообщил о подаче иска в отношении журналистов.

В пятницу также стало известно, что Национальное агентство Украины по противодействию коррупции начало проверку в связи с тем, что Зеленский не внес в декларацию расходы на поездку в Оман. В агентстве сообщили, что в случае обнаружения нарушений примут меры в соответствие с законом "О предотвращении коррупции".